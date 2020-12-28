В минувшую субботу, 26 декабря, трагически скончался в аварии глава Гидрометцентра Саратовской области Михаил Болтухин.Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, исполнять обязанности руководителя будет его заместитель Юрий Барябин.Узнавать о погоде теперь жители региона будут от синоптика Ларисы Васильевой.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.