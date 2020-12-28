В Саратовской области в 2021 году в семи районных центрах комплексного обслуживания населения появятся «Учебные кухни».- Модули помогут восстановить утраченные из-за болезни навыки, пользоваться бытовой техникой, мебелью, например, открывать банки, удерживать посуду, есть также фиксаторы столовых приборов на руку и многое другое. Они появятся в КЦСОН Базарно-Карабулакского, Дергачевского, Ершовского, Ивантеевского, Марксовского, Пугачевского, Романовского районов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты населения области.В этом году оборудование в рамках нацпроекта «Демография» установили в семи учреждениях региона, а всего модули есть в 13 районах.Кроме кухонь, специалисты центров соцобслуживания внедряют и другие технологии для восстановления активности людей. Например, «Стационар на дому» помогает нуждающимся в реабилитации после сложных операций и заболеваний, требующих длительного восстановительного периода.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.