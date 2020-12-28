Для улучшения платежной дисциплины за услугу по обращению с ТКО за год были подготовлены и разосланы 8 500 досудебных претензий о взыскании задолженности. Основные получатели — это управляющие организации и представители бизнеса Саратовской области. Только за последние два месяца после рассылки было оплачено более почти 25 млн рублей долга.- Специалисты Регионального оператора используют все возможные средства по взысканию задолженности, предусмотренные законодательством. Досудебной работой на данный момент охвачено 90% потребителей-должников по данной категории. Наши специалисты планируют продолжить данную практику. К сожалению, несмотря на положительную динамику ряд недобросовестных управляющих организаций и предпринимателей продолжают копить долги, с ними мы ведем работу в суде, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.Напомним, первым шагом по работе с недобросовестными потребителями является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты Регоператора через суд получают исполнительные листы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор.Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.