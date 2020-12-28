Сегодня, 28 декабря, саратовские коммунальные службы продолжают избавлять город от последствий затяжного снегопада в выходные.Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на очистку улиц вышли 228 единиц техники, ночью работала 251 машина.За сутки вывезено 4 460 кубометров снега.Работы идут во всех районах города, очищают дороги, тротуары, трассы и остановки.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.