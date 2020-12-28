По данным оперативного штаба Саратовской области, на утро 28 декабря стало известно о еще 272 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.Больше всего новых случаев по территории области в Саратове — 125, Энгельсском районе — 26, Балаковском районе — 21, Ершовском районе — 10.У новых пациентов в 150 случаях пневмония, с признаками ОРВИ — 96 человек, с бессимптомным течением — 26.Среди заболевших немало детей до 14 лет — 17 пациентов, а также людей старшего поколения: от 50 до 59 лет — 62 человека, а старше 60 лет — 99 заражений.Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 34 514 человек. Выздоровели с начала эпидемии 29 512 человек, за сутки — 232.