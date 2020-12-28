В Саратове следователи начали проверку обстоятельств пожара в Ленинском районе.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибла 49-летняя женщина.Напомним, квартира в многоэтажке на 3-м Московском проезде загорелась в ночь на 28 декабря. Хозяйка квартиры выбежала из помещения, ей была оказана первая помощь, но вскоре женщина все равно скончалась в подъезде.По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.Следователи СК осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Установлено, что очаг возгорания находился в жилой комнате.По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.