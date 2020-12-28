В Ленинском районе Саратова сегодня ночью, 28 декабря, на пожаре погибла женщина.Возгорание случилось в доме №17 на 3-м Московском проезде на ВСО.- Загорелись вещи в квартире на площади 15 кв. м. В 00:27 пожар потушили. Женщина скончалась до приезда скорой помощи, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Обстоятельства трагедии и данные женщины устанавливаются.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.