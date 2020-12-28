Пандемия затронула все сферы жизни населения, в связи с введенными ограничениями приоритетным стало комфортное пребывание дома и автономный от торговых центров и парков развлечений отдых.Аналитики одной из торговых интернет-площадок выяснили, какие товары саратовцы покупали в этом году чаще всего.В 4,5 раза выросли продажи масок, пожалуй, их можно назвать символом 2020 года.Горожане стали чаще покупать диваны и холодильники. Интерес к первому товару вырос на 29%, его можно было приобрести за 6 тыс. рублей. Технику стали брать на 15% чаще, ее средняя стоимость — 4,5 тыс. рублей.Не остался в стороне и активный отдых — на 36% вырос спрос на кроссовки, средняя цена которых 600 рублей. На 43% чаще стали брать велосипеды — такое развлечение обходится в 3,5 тыс. рублей.Любители остаться дома по всем правилам изоляции проявили интерес к приставкам. Продажи этих видов товаров выросли на 40%. Купить PlayStation 4 в областном центре можно в среднем за 17 тыс. рублей.Выросли и продажи ноутбуков — на 30%. Приобрести их можно за 7,5 тыс. рублей. Также на 42% чаще стали брать компьютерные кресла и столы, по средней цене в 3 тыс. рублей.Все соотношения взяты в сравнении с 2019 годом.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.