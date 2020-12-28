Глава Саратова Михаил Исаев возвращается к работе.Как сообщил он на своей странице в Instagram, были сданы все анализы, и врачи разрешили прервать самоизоляцию.Напомним, Михаил Исаев узнал, что один из его близких родственников болен коронавирусом, и 24 декабря ушел на самоизоляцию.- Предписанные меры профилактики продолжу соблюдать. Берегите себя и своих близких! — написал он сегодня, 28 декабря.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.