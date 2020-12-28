В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 27 декабря, случился смертельный пожар.- По предварительным данным, около 21 часа жители села Красный Яр заметили возгорание частного дома. После тушения пожарные нашли тело 57-летнего хозяина, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Прибывшие следователи не нашли признаков насильственной смерти и организовали доследственную проверку. В рамках нее будут установлены причины пожара и смерти мужчины.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.