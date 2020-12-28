В Кировском районе Саратова мужчина нашел труп в общежитии.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 61-летнего мужчины было найдено в комнате общежития на улице Посадского.Его обнаружил вечером 27 декабря приятель одного их жильцов, пришедший в гости.На место прибыли сотрудники полиции, СК. Судебный эксперт обнаружил на лице погибшего травмы. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.