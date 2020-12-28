В Саратове возбуждено уголовное дело об убийстве женщины на улице Ломоносова.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено вечером 25 декабря в квартире.Судебно-медицинский эксперт установил, что 39-летняя женщина умерла из-за тупой травмы головы и шеи.Удалось задержать подозреваемого — 44-летнего мужчину. С ним проводятся следственные действия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.