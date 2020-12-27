В селе Радищево Новобурасского района Саратовской области вечером 27 декабря погибли в ДТП два человека.Стоклновение ВАЗ-2112 под управлением 34-летнего мужчины и LADA Priora, которой управлял 20-летний водитель произошло около 18.55.Водитель ВАЗ-2112 и его пассажирка скончались на месте, в машине выжила девочка, ее возраст и личные данные устанавливаются, ребенок госпитализирован прибывшими медиками.Из LADA Priora также в больницу с различными травмами увезли 43-летнюю женщину.Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. На месте аварии работали также областные спасатели и медики скорой помощи.