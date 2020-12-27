В Саратовском районе 27 декабря произошло тройное ДТП.При въезде с трассы в поселок Соколовый столкнулись ВАЗ-2107, Lifan и Toyota Camry. Авария произошла в 16.10.По данным ГИБДД области, виновен в столкновении водитель Toyota, который не соблюдал дистанцию и влетел в остановившийся Lifan, который в свою очередь, после удара, стукнул ВАЗ-2107, который стоял в ожидании поворота налево, в поселок Соколовый.После осмотра участников ДТП, прибывшие медики Центра медицины катастроф госпитализировали 34-летнюю пассажирку Lifan.