Мировые судьи в Саратове приняли решение по шести искам от пенсионеров, с которых фирма взяла деньги на установку пластиковых окон, но обязательства не выполнила.ООО «Инноватор» заключила договора с шесть пенсионерами и собрала с низ в общей сложности 146 тысяч рублей за установку пластиковых окон. Остекления старики так и не дождались, ответа на претензии фирма также не дала. Тогда пенсионеры обратились с жалобами в Роспотребнадзор. Там им помогли составить иски с требованием о возврате денег, взыскании неустойки за нарушение сроков передачи товара и компенсации морального вреда.Мировыми судьями судебных участков Саратова вынесены заочные решения, которыми расторгнуты договора купли-продажи и монтажа. В общей сложности в пользу пенсионеров присуждено 448 000 рублей. Решения судов вступили в законную силу, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.