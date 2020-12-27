Саратовской области выделят 2,823 млрд рублей в течение трех лет на реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сегодня, 27 декабря, оно опубликовано на сайте правительства РФ.В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.В их числе Саратовская область для внедрения интеллектуальных транспортных систем в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» получит до конца 2020 года 93 млн рублей, а в 2021 и в 2022 годах еще по 160 млн рублей.Еще в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» региону достанется 450 млн рублей в 2021 году и 400 млн – в 2022 году.Для «достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений» Саратовской области выделят 50 млн до конца текущего года, 850 млн рублей в 2021 году и еще 500 млн рублей в 2022 году.Еще 160 млн рублей региону обещано в 2023 году в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».