В Саратовской области к утру 27 декабря стало известно о еще шести случаях смерти от коронавируса.Об этом информирует федеральный штаб по борьбе с COVID-19.Общее число погибших от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии в Саратовской области достигло 394 человек.Напомним, с начала пандемии заразилось в регионе 34242 человека.В региональном минздраве уточнили информацию об умерших пациентах.Среди новых жертв 61-летний и 58-летний мужчины с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.Еще один погибший - мужчина 72 лет, страдавший сахарным диабетом с множественными осложнениями, язвенной болезнью желудка и последствиями инфаркта мозга.Среди скончавшихся три женщины.Одна из них, 65 лет, страдавшая сахарным диабетом с множественными осложнениями, хронической обструктивной болезнью легких и недостаточностью кровообращенияУ другой, 67-летней пациентки, были множественные осложнения сахарного диабета – диабетическая микро- и макроангиопатия, нефропатия. Она провела 31 день в стационаре, развитие заболевания у нее осложнилось гидропериардом.Еще одна скончавшаяся женщина, которой был 71 год, страдала саркоидозом легких.