В Саратовской области министр здравоохранения Олег Костин назначил по согласованию с губернатором трех новых главврачей.Вместо уволившегося Александра Паращенко главным врачом Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии назначается Ирина Болмосова. До этого момента она была главврачом Пугачевской районной больницы.Напомним, Александр Паращенко, по сообщениям минздрава, будет развивать и повышать эффективность региональной психиатрической службы, в том числе судебной экспертизы.Вместо Ирины Балмосовой главным врачом Пугачевской районной больницы назначена Марина Андриянова, ранее занимавшая различные должности в этой же больнице.Также на должность главврача Балтайской районной больницы назначена замглаврача этой больницы Алла Савинкова.В ближайшие дни руководители будут официально представлены коллективам.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.