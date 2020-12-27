Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 годуМинпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в отношении порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.- Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля», – сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.Для тех, кто не поступает в вузы, предусмотрена сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая.Итоговая аттестация в 9-х классах – с 24 мая по 28 мая, дополнительный период – в начале сентября. В 9-х классах обязательны экзамены по русскому языку и по математике, также добавляется один предмет по выбору, сдать который можно в форме контрольной работы в своей школе.Итоговое собеседование в 9-м классе пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате.Для выпускников 11-х классов досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году отменяется.Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании ГИА только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты их не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.