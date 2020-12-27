Губернатор Радаев проехал по Саратову, чтобы убедиться, насколько хорошо организована уборка снега.Он поставил задачу – по максимуму убрать выпавший снег за воскресенье, так как ожидается похолодание, и нельзя, чтобы снег превратился в лёд.Не смотря на то, что уборка Саратова ведётся организованно, глава региона обратил внимание, что во многих местах по-прежнему не очищены тротуары. К уборке довров необходимо активнее привлекать управляющие компании.Саратов чистят от снега более 200 единиц техники и около 200 рабочих, в первую очередь, городские магистрали, тротуары и подходы к объектам соцсферы.На федеральных и региональных дорогах снег чистят около 500 единиц техники, в течение сегодняшнего дня планируется закончить расчистку трасс.