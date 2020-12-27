В Саратовской области утром в воскресенье, 27 декабря, зарегистрировано 274 случая коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 237 человек.Среди новых инфицированных 10 детей и 95 человек старше 60 лет.Всего в регионе заразились 34 242 человека, а выздоровели — 29 280 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.