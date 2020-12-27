Сегодня, 27 декабря, в Саратовской области ожидается мокрый снег, снег с дождем — в некоторых районах он будет особенно сильный.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь — 20-49 миллиметров, гололедица.Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с.Столбик термометра опустится до +1-4 градусов.Напомним, год назад в этот день было также снежно, а столбик термометра опускался до -3-8 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.