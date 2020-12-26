Сегодня, 26 декабря, жильцов дома №81 на Саратовском шоссе в Балакове эвакуировали из-за найденного подозрительного предмета, похожего на гранату.Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, в ситуации разбираются правоохранители.Сейчас люди уже вернулись домой.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.