Подрядная организация, выполняющая реконструкцию школы им. М. Рудченко в Перелюбе, соблюдает требования к качеству, но не укладывается в поставленный срок. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».-Вчера был насыщенный день. Многое удалось успеть. После Вольска, Балаково и Пугачева поехал в Перелюб, посмотреть, как идёт реконструкция школы. Держит ли подрядчик сроки, соблюдает график? Три недели назад встречались на объекте. Подрядчик обещал, что фасад сдадут до Нового года, 29 декабря. Тогда договорились, что за каждый день просрочки - штраф. Который будет перечисляться в бюджет школы.В сроки подрядчик не укладывается, уходит на январь. Пандемия тому виной или другие причины, не готов судить. Считаю, местной власти нужно быть настойчивее. Настойчивее спрашивать с подрядчика, чтобы работы велись качественно и в соответствии с графиком. Понимаю, правду скажешь – друга потеряешь. Но подрядчик на объекте работает не бесплатно, за это он исправно получает деньги, причем из федерального бюджета.Отмечу, что, несмотря на нарушение сроков, работы выполняются качественно. Просторные помещения, современная, качественная отделка, классы с новейшим оборудованием. Также у школьников будут возможности для занятий практически всеми видами спорта. Важно строго контролировать качество, чтобы школа была одной из лучших в области, - отметил Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.