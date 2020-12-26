В Саратовской области 26 и 27 декабря ожидаются снегопады и гололед, метель.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД, водителей призывают ездить на зимней резине, проверять оптику машины перед поездкой, избегать резких маневров и большой скорости, особенно при пешеходным переходах.Гражданам также следует быть осмотрительнее, пересекать дорогу только после того, как стало понятно, что все машины готовы пропустить.В темное время суток и вне населенных пунктов следует носить одежду со световозвращающими элементами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.