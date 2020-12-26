Сегодня, 26 декабря, в Саратове начался затяжной снегопад.Глава города Михаил Исаев потребовал увеличить число спецмашин и рабочих для того, чтобы приводить городские улицы в порядок.Сейчас таковых задействовано 220, они рассыпают противогололедную смесь.Основные работы намечены на ночь, поскольку сейчас на дорогах достаточно большое число машин — горожане готовятся к предновогодним выходным.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.