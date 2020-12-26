Полиция раскрыла кражу у 40-летней жительницы Энгельсского района.Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 17:00 20 августа до 14:30 25 августа неизвестные унесли из ее строящегося дома в Шумейке электродрель, шуруповерт, паяльник для труб, насосную станцию с насосом, перфоратор.Сумма ущерба составила 24 тыс. рублей.Предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний наркоман-рецидивист. Он признался в содеянном, мужчину отпустили под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.