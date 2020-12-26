Глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о сносе рекламных щитов на проспекте Кирова.В минувший четверг, 24 декабря, собственники объектов начали демонтаж, но убрали только несколько конструкций.После поручения мэра городским службам приступить к сносу, главная пешеходная улица города поменяла свой облик, теперь портящих вид объектов там нет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.