Следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Кировском районе Саратова.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 23 декабря пожарные прибыли тушить квартиру на втором этаже дома на Луговой улице.После тушения возгорания, которое разгорелось в книжном шкафу, огнеборцы обнаружили на полу в комнате труп 63-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями.В другой комнате в бессознательном состоянии обнаружили тело 25-летнего парня, которого госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.