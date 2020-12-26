Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин поздравил службу спасения региона с днем рождения.Он отметил, что сначала, в 1997 году, это был небольшой отряд в Саратове. Сейчас это мощная структура, которая занимается поисковыми, медицинскими, газоспасательными и кинологическими работами.-Друзья, вашу работу высоко ценят жители области. Тысячи спасенных, много слов благодарности. Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Маркс, Аткарск, Хвалынск, Новоузенск, Ершов, Ртищево, весь облспас, с Днём рождения!!! — подчеркнул он.Юрий Юрин отметил, что спасти жизнь человека — это великая честь и великое право.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.