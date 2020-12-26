Силовики задержали гражданина одной из стран СНГ, которого разыскивали за незаконное пересечение государственной границы РФ.Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФСБ, на него завели уголовное дело, но мужчина скрылся от суда.Его не раз судили за тяжкие преступления, которые он совершил в России.Теперь иностранца взяли под стражу.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.