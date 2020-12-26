До 1 ноября 2022 года в Волжском районе Саратова снесут три аварийных дома.Изданы соответствующие распоряжения за подписью главы города Михаила Исаева.Речь идет о Некрасова, 24 (литеры А, Б, В), Комсомольской, 21 (литеры А, Б, В, Г), Первомайской, 25 (литеры А, В).Жильцов зданий должны расселить в течение трех месяцев со дня выхода документов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.