Сегодня, 26 декабря, в Саратове 16 улиц остались без воды.Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Огородной от Усиевича до Большого Динамовского проезда, Ростовской, 38 и 40.А также частных домах на Свирской, Станкостроителей, Белозерской, Холмогорской, 1-2 Белозерских проездах, 1-8 проездах Станкостроителей.Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.