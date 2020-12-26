В Саратове вынесен приговор Александру Студентову.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Ленинского районного суда, его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков.15 июня прошлого года он перевел деньги и получил данные о месте закладки наркотика. После этого Александр Студентов обнаружил тайник с 1,28 граммами вещества. В другой день, 23 сентября 2020 года он также купил данные о закладке, но обнаружить ее помешали сотрудники полиции.Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.Напомним, Александр Студентов стал героем скандала, когда при задержании назвался именем сводного брата Дмитрия Рубинштейна. Позже суд отправил того за решетку, не проверив точные данные. В итоге невиновный провел полгода в колонии.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.