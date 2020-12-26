Вчера, 25 декабря, 37-летний водитель Toyota Highlander в 17:30 на 142 км трассы Р-228, ведущей из Сызрани в Волгоград устроил ДТП.Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, он влетел в КамАЗ с полуприцепом под управлением 34-летнего мужчины.От удара виновник аварии влетел в стоящую Mazda 6 под управлением 39-летнего гражданина, а большегруз улетел в кювет.Шофера японского авто госпитализировали с травмами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.