На удочку мошенников попался 78-летний житель Волжского района Саратова.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина разместил на одном из сайтов в интернете объявление о продаже гаража. На него откликнулся гражданин, сказал, что хочет приобрести объект и сломанную «шестерку» пенсионера.Тот согласился, зачем-то пошел в ближайший банкомат и отправил злоумышленникам 78 тыс. рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.Тогда гражданин понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.