Вчера, 25 декабря, в 19:40 напротив дома №6А на улице Муленкова в Саратове произошло ДТП.Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 26-летний водитель Opel нарушил правила проезда перекрестков и влетел в Chery под управлением 31-летнего мужчины.В результате столкновения 57-летнюю пассажирку из второго авто госпитализировали с травмами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.