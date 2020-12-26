Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья на заседании профильной рабочей группы.Первый этап завершится до 1 января.Отметим, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» улучшены условия проживания для 1281 человека.Планируется расселить 9881 человека из 4325 домов в восьми муниципалитетах.В рамках первого этапа все многоквартирные дома введены в эксплуатацию, идет приемка квартир и передача их гражданам.Заключено 94% контрактов на приобретение и строительство новых квартир по второму и третьему этапу.Роман Бусаргин также заявил, что до конца 2020 года расселят 840 человек из 370 домов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.