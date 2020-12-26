Сегодня, 26 декабря, с 8:00 из-за аварии на теплосетях без горячей воды и отопления остались дома в Ленинском районе Саратова.Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.В зону отключения попали дома на проспекте 50 лет Октября,63,65,67,69,71,73,57,59, Тверской, 29 и 29А, Вишневой, 4,6,11,13,13а,15,3,7,5,9, Вишневом проезде, 2А, 3,4,5,6,7,8,10,12, Курдюмской, 86,86А,88, Деловой, 7,9,11, Деловом проезде, 2, 3,4,6,8,9,10,11,12,1,13А,14,15,15А, Технической, 12А,14,14А,16.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.