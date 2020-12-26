Инспекторы ГИБДД Саратовской области регулярно проводят рейды по тонировке.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, за 2020 год выявлено свыше 17 тыс. шоферов — любителей чрезмерных стекол, в рамках последнего из рейдов — более 1600 человек, из них 16 привлечены к административной ответственности по решению суда.За нарушение грозит штраф в 500 рублей, а если не устранить его в установленные сроки, можно отдать уже тысячу рублей или провести за решеткой 15 суток.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.