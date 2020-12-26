Вчера вечером, 25 декабря, в квартире дома на улице Ломоносова в Саратове был обнаружен труп 39-летней женщины.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и труп. У погибшей повреждено лицо и тело.Обстоятельства произошедшего выясняются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти женщины.По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.