В Саратовской области 26 декабря ожидаются снег и ветер.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, местами снегопад будет сильным. При этом возможен мокрый снег с налипание до 11 см и более.Кроме того, возможны метель, туман, снежные заносы, изморозь, гололед. Ветер будет дуть с юга с порывами до 15-20 метров в секунду.Днем воздух прогреется до -1... -6 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.