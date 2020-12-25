24 декабря 2020 года Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с выпускниками третьего потока проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».Обращаясь к выпускникам, глава региона отметил смелость их идей и актуальность проектов: «Ваши решения действительно необходимы людям, самым разным поколениям. Вы демонстрируете свежий взгляд, свободное владение современными технологиями и, что самое важное, – чуткое понимание запросов сегодняшнего дня. Молодцы! И чтобы так было всегда!»По словам Валерия Радаева, третий поток запомнится богатым спектром направлений и уникальными задумками. Например, продвижением национальных проектов через соцсети. «Ценность в том, что содержательная часть масштабных госпрограмм, социально-экономические тренды будут доводиться до широкой аудитории в понятном изложении. Чтобы каждый прочувствовал, чем живет страна, чем занимается регион. Особенно это важно для молодежи: вы становитесь полноправными участниками процесса, именно для вас проводится глобальное обновление всех сфер жизни», – подчеркнул Губернатор.Также глава региона выделил идею по продвижению туристического потенциала Саратовской области: «Интерактивные экскурсии по нашим памятным местам с элементами исторических реконструкций – такого еще нет нигде! Значит будем вместе добиваться федеральной грантовой поддержки, доказывать, что технологии открывают широкие перспективы для российского туризма».На мероприятии состоялись презентация и обсуждение проектов. Губернатор вручил дипломы и сертификаты об окончании «Школы молодых управленцев Саратовской области».«В условиях пандемии мы встречались меньше, а защиты проектов прошли в дистанционном формате. Однако, этот момент также является для нас ценным уроком, ведь управленец должен уметь подстраиваться под любые условия, – отметила выпускница третьего потока проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, врач анестезиолог-реаниматолог Саратовской детской областной клинической больницы Елена Фирсунина. - Хочу сказать спасибо наставникам за переданные знания и поддержку на протяжении четырех интенсивных месяцев. Выражаю благодарность Правительству региона за возможность участия в проекте «Школа молодых управленцев Саратовской области».Учеба в Школе закончилась, но впереди нас ждет этап реализации проектов. Уверена, что разработанные проектные идеи изменят мир к лучшему. Самое важное, что я получила в Школе – направление, куда двигаться, какие знания подтянуть и какие личностные качества активно развивать. Ведь сильный управленец должен быть сильной личностью!»Организаторы Проекта: Правительство Саратовской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области», вузы-партнеры – Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.