Депутат Государственной думы России Николай Панков рассказал о подписании соглашения между СГМУ и Пугачевской районной больницей. Подробности он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».- Соглашение между медуниверситетом и Пугачевской районной больницей подписано. Много новых возможностей появится и у врачей, и у школьников, которые решат пойти в медицинские классы. Считаю, что возобновление практики взаимодействия научного сообщества с врачами позволит повысить доступность квалифицированной медпомощи для жителей нашей области.В Пугачеве договорились с ректором нашего «меда» Андреем Ереминым о дополнительном взаимодействии. Здесь будет создан консультационный медицинский центр для профилактики заболеваний у школьников и учителей. Это важно, в районе не хватает узких специалистов. Рассмотрим возможность, чтобы консультации здесь смогли получать учителя и школьники соседних районов, - написал Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.