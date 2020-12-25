В Саратове ожидается ухудшение погоды.Как предупредили читателей «КП-Саратов» в ГИБДД города, в выходные дни начнется снегопад.В связи с ухудшением видимости, Госавтоинспекторы просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее.- Водителям необходимо заменить шины на зимние для повышения коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием, однако не стоит всецело на них полагаться: остановочный путь автомобиля сократится незначительно, — отметили в ГИБДД.Следует также соблюдать дистанцию и не превышать скорость.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.