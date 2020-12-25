Депутат областной Думы, региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда» Евгений Ковалев посетил саратовскую школу-интернат №5 для обучающихся по адаптированным образовательным программам.В начале декабря Областной реабилитационный центр собрал друзей на ежегодном областном Фестивале художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга». В этом году Фестиваль проходил в 14-й раз и впервые в онлайн-формате. Такой формат был вызван эпидемиологической ситуацией и позволил собрать рекордное количество талантливых участников — 178 ребят с ограниченными возможностями здоровья из самых разных уголков Саратовской области. В праздничную программу вошли лучшие номера и выступления детских творческих коллективов и исполнителей, а также педагогов и наставников из социозащитных учреждений и школ.Парламентарий вручил участникам конкурса дипломы, памятные подарки и поздравил всех с наступающими новогодними праздниками, пожелав крепкого здоровья, исполнения желаний и творческих успехов.- Предновогодняя пора — это всегда суета, подарки, подготовка к празднику, вера в чудеса и в волшебство. Для меня большая честь поздравить ребят с победой и участием в этом замечательном фестивале. Все участники несомненно талантливы и являются примером не только для сверстников, но и для всех нас, — отметил Ковалев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.