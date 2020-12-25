В Энгельсе инспекторами ГИБДД после непродолжительной погони задержан водитель, не подчинившийся законным требованиям полицейских об остановке.Лихач на ВАЗ-2107 в Энгельсе решил, что сможет уйти от погони сразу нескольких машин ДПС, в том числе, новых иномарок. Его удалось вытеснить на малооживленную проселочную трассу и избежать возможных тяжелых последствий ДТП в городе.Когда после заноса машина заглохла и полицейские вытянули водителя из авто, оказалось, что это совсем молодой человек. Он признался, что пьян и не хотел попадаться инспекторам. К тому, выяснилось, что водительских прав у него нет – их уже отобрали ранее за пьяную езду.- Выпил две полторашки пива. Не останавливался, потому что думал, что уеду, - сказал задержанный.