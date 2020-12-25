В пятницу, 25 декабря в цирке имени братьев Никитиных в Саратове состоялось первое выступление после реконструкции.По задумке режиссера, шоу было в виде истории больной девочки, вылечить которую смогла только мечта.Родители рассказали ей о цирке, а ночью к ней пришли диковинные незваные гости — акробаты и жонглеры. На смену им подоспели силачи. Питоны, обезьяны, пони, дикобраз — вот не полный список образов, который пригрезился девочке. Чудеса сменяли друг друга, и в итоге кошмар превращался в радость.Также зрители вместе с героиней истории увидели клоуна, лошадей, тигров.Напомним, реконструкция цирка длилась несколько лет. Ее смогли осуществить при поддержке председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.