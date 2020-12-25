В Балашове Саратовской области в суд направлено уголовное дело об истязании и убийстве ребенка.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 23-летнего ранее судимого парня обвиняют также в угрозах.По версии следствия, днем 24 марта в квартире дома по улице Шоссейная он был пьян и избил кулаками по голове 1,5-годовалого сына своей 20-летней сожительницы. Малыш скончался на месте.Мать ребенка в тот момент была на работе и узнала о случившемся только утром. Чтобы запугать девушку, мужчина пригрозил ей убийством, если она кому-то сообщит. Однако та дождалась, когда он заснет, и заявила в полицию.Во время расследования было установлено, что с февраля по март мужчина неоднократно избивал, психически и физически измывался над девушкой и ребенком.Свою вину в убийстве мужчина признал, но факт издевательств отрицал.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.