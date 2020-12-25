В Саратове и области жителям надо готовиться к снегопаду и метели. Неблагоприятные метеорологические явления угрожают Саратовской области 26 и 27 декабря - ожидается сильный снег – от 6 до 9 мм, переходящий в мокрый снег. На юге области осадки перейдут в ледяной дождь.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ожидается также метель с ухудшением видимости менее 500 метров, на дорогах — снежные заносы. Усиление южного ветра местами будет доходить до 15-20 м/с.Кроме этого пешеходов и автолюбителей предупреждают о тумане с видимостью менее 500м, гололеде, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, и риск их падения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.